İDDİA: DEVRE ARASI SATILABİLİR

Fenerbahçe'de mutsuzluğu yüzüne yansıyan isimlerden biri de Dimitrios Pelkas…Şampiyonluğun kıl payı kaçtığı geçen sezon 34 maçta 8 gol-7 asistle taraftarların gözbebeği durumuna gelen Yunan yıldız bu sezon ise düşüşte. Erol Bulut idaresinde 31 kez ilk 11'de sahaya çıkan, 13 farklı maçta skora etki etmeye başaran Pelkas, Pereira ile istenileni veremedi.Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle eylül ayı ortasında oynayabilen 28 yaşındaki hücum oyuncusu dördü ilk 11 olmak üzere dokuz maça çıktı, sadece birinde 90 dakika oynayabildi ve maç başına ortalama 35 dakika süre aldı.Sözcü'de yer alan habere göre; Dimitrios Pelkas için bardak Konyaspor maçında taştı. Yunan yıldız, Pereira ile anlaşamıyor.Portekizli hocayla daha önce de sorun yaşayan Pelkas, bu maçta 41. dakikada oyundan alınınca da tavrını açık şekilde belli etti. Bu futbolcu, yeni oyun sisteminin kendine uymadığını düşünüyor; sahada özgürlük alanı bulamadığına inanıyor.İddialara göre bu şekilde devam etmesi halinde başarılı futbolcu, devre arasında ayrılmak için yönetimden izin isteyecek.Pelkas'a sezon başında 9 milyon Euro'luk teklif gelmiş ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bulduğu için geri çevirmişti.