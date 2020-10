Pelinka: "Kobe ve Gianna, tüm yıl boyunca bu takıma rehberlik ettiler!"

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın ruhu, vefatından dokuz ay sonra, geçtiğimiz gece NBA şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Los Angeles Lakers tarafından hissedildi.



Lakers, Orlando'daki bir karantina bubble'ında NBA Finalleri'nin 6. maçında, Miami'yi 106-93 yenerek, LA efsanesine adanmış bir şampiyonluk maratonunu tamamlamış oldu.



Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve yedi kişi ile, 26 Ocak'ta Los Angeles'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettmiş ve 41 yaşında böylesine büyük bir oyuncuyu kaybetmek, tüm dünyayı sersemletmişti.



Lakers genel menajeri Rob Pelinka, bu konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bence Kobe ve Gianna, tüm yıl boyunca bu takıma rehberlik ettiler. Kobe'nin sesi her zaman, her gün, her dakika aklımda... Bu şampiyonluğu kazanmış olmamız, bu büyük acıyı ortadan kalmıyor, ancak onların miraslarına bir şeyler eklememize yardımcı oluyor. Kobe ve Gianna'nın mirası sonsuza kadar sürecek. Dünya genelindeki yaşamları olumlu yönde etkileyecek ve 2020'deki bu Lakers şampiyonluğu, kısmen bu mirası geliştirmek ve onları onurlandırmak için. Bunu yapmak için, daha özel bir an olamazdı."



VANESSA DA TEBRİK ETTİ



Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Instagram'da bir tebrik mesajı yayınlayarak: "Keşke Kobe ve Gigi de bunu görmek için burada olsaydı." şeklinde konuştu.



Lakers, Bryant ekibi 2010 yılında şampiyonluğa taşıdığından bu yana, ilk NBA şampiyonluğunu elde etmişti.



"BANA ENERJİYİ SEN VERDİN, KOBE..."



Pelinka, yukarı doğru bakıp, doğrudan Kobe'ye seslenerek, efsane oyuncunun geçmişte kendisine söylediklerini onayladı:



"Buradaki otel odamda gecenin bir yarısında sesini duyardım: 'Rotadadan sapmayın. Görevi tamamlayın. Sana iki, üç yıl veriyorum. Bunu düzelteceksin. Lakers'ı tekrar zirveye taşıyacaksın.' derdi. Sanırım haklıydın.... Bunu yapmak için bana enerjiyi sen verdin..."



Lakers'ın Los Angeles'taki arenası Staples Center'ın dışındaki taraftarlar, KOVID-19 salgını nedeniyle evde kutlama yapmaları istenmesine rağmen "Kobe, Kobe" sloganları atarak sokaklara çıktılar.



"KESİNLİKLE BİZE GÜLÜMSÜYOR"



Lakers'ın forveti Markieff Morris, "Bu şampiyonluk, hangi formayı giydiğimizden bağımsız olarak Kobe içindi. Bunu Kobe, Gigi ve Laker Nation'ın geri kalanı için yapmamız gerektiğini biliyorduk. Çok özeldi." şeklinde konuştu.



Lakers, 2008'de Boston Celtics ile de şampiyonluk kazanan Rajon Rondo, 2018'de Lakers'a katıldığında, Bryant'tan bir şeyler öğrenebildiği için mutluydu:



"Kobe için kazanmak bir süredir aklımdaydı. Kobe ile rekabet edebilmek, onun videolarını izleyerek ve onu inceleyerek ondan bu kadar çok şey anlayıp öğrenmek, kesinlikle bir onur. Ayrıca onun ve kızının onuruna kazandığımız, inanılmaz sezonumuzu tamamladığımız, zorlukların üstesinden gelebildiğimiz, odaklanmaya devam edebildiğimiz ve işi bitirebildiğimiz için, kesinlikle bize gülümsediğini biliyorum."