Pelicans, her şeye rağmen Zion'ın bu sezon dönmesini bekliyor

New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın bu sezonun bir noktasında forma giyeceğini doğruladığı iddia edildi.



Pelicans'ın, takımın kendisini idmanların dışında bırakmasına neden olan iyileşme sürecindeki gerileme sonrasında bile, Zion'ın bu sezon oynamaya geri dönmesi konusunda iyimser olduğu söylendi.



ESPN'den Andrew Lopez, takımın Zion'ın 2021-22 normal sezonunun bir noktasında Pelicans forması giyeceğini doğruladığını belirtti.



Yaz döneminde geçirdiği ayak ameliyatı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı için geçen yıldan beri forma giyemeyen Pelicans yıldızı, rehabilitasyon sürecinde birkaç aksilikle karşılaşmıştı.



21 yaşındaki oyuncu, şu anda olası 183 maçın sadece 85'inde forma giyebilmiş durumda.



