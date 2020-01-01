Patrick Beverley, bubble'ı terk etti!

LA Clippers guardı Patrick Beverley'nin acil bir kişisel meseleden ötürü, Orlando bubble'ını terk ettiği ve ileride Clippers'a tekrar katılma niyetinde olduğu bildirildi.



Beverley'nin takım arkadaşı Montrezl Harrell da ailevi bir acil durum nedeniyle bubble'ı terk etmişti.



Beverley test edilmeye ve negatif sonuçlara dönmeye devam ederse, NBA'in Orlando'daki kampüsüne döndüğünde dört gün karantinaya alınması gerekecek. Böyle bir durum olmazsa, Beverley iki haftaya kadar karantinaya maruz kalabilir.



Beverley, geçtiğimiz gün Clippers ile antrenmanda yer almıştı.



