Fransa Kupası son 16 yurunda Paris Saint-Germain ile Strasbourg karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 4. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Neymar, ayak bileğinden sakatlandı ve yerini Moussa Diaby'e bıraktı.
Maçta son sözü 80. dakikada Angel Di Maria söyledi ve Paris Saint-Germain, Strasbourg'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
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Mücadelenin 4. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Neymar, ayak bileğinden sakatlandı ve yerini Moussa Diaby'e bıraktı.
Maçta son sözü 80. dakikada Angel Di Maria söyledi ve Paris Saint-Germain, Strasbourg'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
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