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Paris Saint-Germain, Cavani ve Di Maria ile güldü!

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda Strasbourg'u Cavani ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
Paris Saint-Germain, Cavani ve Di Maria ile güldü!
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24 Ocak 2019 01:04
Fransa Kupası son 16 yurunda Paris Saint-Germain ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Neymar, ayak bileğinden sakatlandı ve yerini Moussa Diaby'e bıraktı.

Maçta son sözü 80. dakikada Angel Di Maria söyledi ve Paris Saint-Germain, Strasbourg'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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