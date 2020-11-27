Papiss Cisse: "Derbi, benim maçım olacak!"

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcüsü Papiss Cisse, Beşiktaş maçında gol atacağına emin...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Papiss Cisse: 'Derbi, benim maçım olacak!'
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27 Kasım 2020 11:49
Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse, Beşiktaş ile oynanacak derbide ilk 11 oynamak için Samatta ile rekabete girecekti.

Ancak takım arkadaşının sakatlanmasıyla Papiss Cisse'nin Beşiktaş karşısında forvette ilk tercih olması neredeyse kesinleşti.

Tecrübeli oyuncu, "Yıllardır Türkiye'deyim. Derbilerin önemini biliyorum. Takımıma her türlü katkıyı sağlayacağımdan şüphem yok. Derbi, benim maçım olacak." diye konuştu.

35 yaşındaki Senegalli yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 202 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.




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