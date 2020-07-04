Panathinaikos: 'Isla'yı her kulüp ister'

Panathinaikos Sportif Direktörü Xavi Roca, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Mauricio Isla hakkında konuştu.



La Cuarta'ya konuşan Roca, "Kulüp politikaları gereği, transferde çok hareketli olamayacağız. Özellikle, bonservisle transfer yapma konusunda imkanlarımız yok. Mauricio Isla ise bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu." ifadelerini kullandı.



"BÜTÇEMİZ KISITLI AMA TEKLİF YAPACAĞIZ"



Roca, transfer bütçesi nedeniyle Isla konusunda çok yarışmacı olamayacaklarını belirten Isla, "Bütçe konusunda bir limitmiz var ve sıkı sıkıya bu limite bağlı kalmak zorundayız. Yine de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak, teklifimizi yapacağız ve neler olacak göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Isla'nın adı Panathinaikos dışında Boca Juniors ve Real Betis ile de anılıyordu.



