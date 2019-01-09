THY EuroLeague'in 17. haftasında Panathinaikos taraftarı önünde Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Bayern'i 77-67 mağlup etmeyiş başardı.Panathinaikos bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetine imza atarken, Bayern Münih 9. yenilgisini aldı.Panathinaikos bir sonraki maçında deplasmanda Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Bayern ise bir sonraki maçında sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek.