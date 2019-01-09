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PANA, kritik maçta Bayern'i devirdi

THY EuroLeague'in 17. haftasında Panathinaikos, Bayern Münih'i 77-67 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
PANA, kritik maçta Bayern'i devirdi
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09 Ocak 2019 23:44
THY EuroLeague'in 17. haftasında Panathinaikos taraftarı önünde Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Bayern'i 77-67 mağlup etmeyiş başardı.

Panathinaikos bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetine imza atarken, Bayern Münih 9. yenilgisini aldı.

Panathinaikos bir sonraki maçında deplasmanda Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Bayern ise bir sonraki maçında sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek.

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