Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak

FIBA hakemleri Özlem Yalman ve Çisil Güngör'e 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak
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28 Mart 2025 15:43
FIBA hakemleri Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki Türk hakem, 18-29 Haziran tarihlerinde Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada maç yönetecek.

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