FIBA hakemleri Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki Türk hakem, 18-29 Haziran tarihlerinde Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada maç yönetecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki Türk hakem, 18-29 Haziran tarihlerinde Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada maç yönetecek.