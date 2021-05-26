Özgür Ekmekçioğlu: '7 yıl dedik, 5 yılda Süper Lig'e geldik'

Süper Lig'e yükselen son takım olan Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu maçı sonrasında kazanılan zaferi değerlendirdi.



Göreve geldiklerinde hayallerinin bu olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu, "Olağanüstü duygular yaşıyorum. Göreve geldiğimizde zaten bu planlamayı açıklamıştık. 7 sene içerisinde Süper Lig'e çıkacağımızı söylemiştik. Bir hikaye yazmak istedik Mustafa Denizli'yi buraya davet ederek. 38 yıl sonra hocamız buraya geldi ve hiç teknik direktör olmadığı kulübünde şampiyonluk yaşadı. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktaları yaşıyoruz." dedi.



Mustafa Denizli'ye minnettar olduğunu dile getiren Altay Başkanı, "Mustafa Denizli hocamız zaten buranın bir parçası. Buranın varlığının şahitlerinden bir tanesi. Ben bu kulüpte davet edilemem, çağırılırım ve görevimi yaparım dedi. Kendisine sonsuz minnettarız." ifadelerini kullandı.



