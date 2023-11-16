Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr.'ın geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası acı içinde evine girerken gözüktüğü bir video ortaya çıktı.



TMZ Sports, Oubre Jr.'ın geçtiğimiz hafta sonu kendisine bir aracın çarpmasından sadece birkaç dakika sonraki görüntülerini elde etti ve videoda, 76ers forvetinin dairesine girerken yürümekte zorlandığı dikkat çekti.



Cumartesi günü Philly'deki evinin önünde bir arabanın kendisine dikiz aynasıyla çarpmasının ardından Oubre Jr.'ın kaburga kemiği kırılmış, ayrıca kalçasında ve bacağında yaralanmalar olmuştu. Eve döndüğünde eşi Shylynn, Kelly'yi acı içinde görünce 911'i aramıştı.



Ring kamerası görüntülerinde Oubre'nin evine bisikletle girerken, Shylynn'e kendisine bir arabanın çarptığını anlattığı duyuluyor.



