Otyakmaz: 'Rıza hoca ile sözleşme imzalayacağız'

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme yenileyeceklerini söyledi.



Otyakmaz, ligin 42. ve son haftasında sahalarında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında gösterdikleri performansla ligi 5. bitirdiklerini belirtti.



Hem teknik heyeti hem de futbolcuları kutlayan Otyakmaz, "Gerçekten büyük bir başarı. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Alanyaspor ile 2 gün süren bir müsabaka sonucunda mağlup olmuştuk. O günden bugüne çok şükür mağlubiyet yüzü görmedik ve hak ettiğimiz bir yerde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese, bütün arkadaşlarımıza ve futbolcularıma şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı taraftarlarımıza armağan olsun." dedi.



"Rıza Hoca ile sözleşme imzalayacağız"



Otyakmaz, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden sözleşme imzalamaya hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Rıza hoca bizim hemşehrimiz, herhangi bir problem olması söz konusu bile değil. Hafta içi konuşup, önce onunla sözleşmemizi imzalayıp ondan sonra verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha güçlü bir Sivasspor inşallah önümüzdeki sezonda vizyonda olacak. Takımda sözleşmesi sona eren bazı futbolcularımız var. Hocamızla sözleşmeyi imzaladıktan sonra onlarla da görüşüp devam edemeyecek olanlara da başarı dileyeceğiz. Devam edecek olanlara da yeni sözleşmeyle yolumuza devam edeceğiz."



"Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak"



Bir gazetecinin Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Sivasspor'un Avrupa kupalarına katılma hakkı da elde edeceğini hatırlatması üzerine Otyakmaz, "Ligi 5. bitirdik ama bu bizi Avrupa Kupalarına taşımıyor. Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak diye düşünüyorum ama hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olmasını bütün kalbimle diliyorum." diye konuştu.



"Bazı oyuncularımızın milli takımda olmasını arzu ediyorduk"



A Milli Takım aday kadrosuna Sivasspor'dan futbolcu çağırılmamasını eleştiren Otyakmaz, şöyle devam etti:



"A Milli Takım seçmeleri yapıldı. Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Şenol Hocamız geçtiğimiz hafta Sivasspor'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ama bizim de beklentilerimiz vardı, bazı oyuncularımızın milli takımda olmasını arzu ediyorduk. Sivasspor taraftarı da böyle bir şey bekliyordu. Biraz üzüldüğümüzü de söylemek istiyorum."



"Bu olumsuz yorumların hesabını mahkemede soracağız"



Ligde geçen hafta Fenerbahçe'yle oynadıkları karşılaşma öncesinde bir televizyon programı yorumcusunun Sivasspor ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Otyakmaz, "Bu olumsuz yorumların hesabını mahkemede soracağız, gerekli dilekçeleri verdik. Acaba bu spor yorumcularında da yaş haddinden dolayı sağlık raporu alınması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bilmiyorum ama öyle herkesle istediği gibi ileri geri konuşamamalı. Bunun bir bedeli olmalı. Bu bedeli ödettirmek için de hukukçularımız çalışmaya devam ediyor. Pazartesinden itibaren gerekli yerlere gerekli şikayetleri yapacağız." ifadelerini kullandı.



