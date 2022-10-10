Osman Özköylü: 'Kazanmayı başardık'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Denizlispor galibiyeti sonrası bu önemli galibiyet için futbolcularını kutladığını dile getirdi.



Özköylü, maçın zorlu olacağını bildiklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını belirterek, "Maçtan önce de konuştuk. Denizlispor kendi sahasında oynadığı maçlarda hep rakiplere karşı çok ciddi dirençler ortaya koydu. Böyle bir maçın olması beklediğimiz bir durumdu açıkçası. Futbolcu arkadaşlarımıza hep onu söyledik. Hafta boyu çalışmalarımızda hep sabırlı olmamız gerektiğini, oyunun aynen gördüğümüz gibi geçeceğini zaten biliyorduk." diye konuştu.



İlk yarı hiç üretken olmadıklarını anlatan Özköylü, şöyle devam etti:



"Pozisyon üretmekte zorlandık. Ne kadar topa sahip olsak da istediğimiz pozisyonları bulamadık. İkinci yarı bizim pas oyunumuz devam edince rakip yorulmaya başladı. Biraz daha alanlarını kaybetmeye başladılar. Biraz da hata yapmaya başladılar. Bu sırada biz de yavaş yavaş istediğimiz pozisyonlar bulmaya başladık. Neticede gol duran toptan geldi. Duran toplar her zaman futbolun içindeki en etkin faktörlerden bir tanesidir. O yüzden biz de bunu doğru kullandık ve kazanmayı başardık."





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