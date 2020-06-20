Oscar Estupinan: "Beşiktaş'a karşı konsantrasyon sorunu yaşadık"

Yukatel Denizlispor cephesinden, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalar geldi.

Haber; Sporx.com
Oscar Estupinan: 'Beşiktaş'a karşı konsantrasyon sorunu yaşadık'
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20 Haziran 2020 23:45
Yukatel Denizlispor'da forma giyen iki isim, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeşil-siyahlıların ilk golünü atan Oscar Estupinan "Bizim için sıra dışı bir maç oldu. İlk yarıda golü yedik ama kontrol bizdeydi. İkinci yarı oyuna girdim ve ilk pozisyonda golümü attım. Sonrasında konsantrasyon problemi yaşadık. Kafamızı kaldırmalıyız, haftaya Rize'ye çok önemli bir maça gidiyoruz." dedi.

Muhammet Özkal ise "Beşiktaş'tan daha iyi maça başladık ama gol yedik. Sonrasında toparladık, ikinci yarı 1-1 yaptık. Sonrasında şok bir gol yedik ve konsantrasyon problemi yaşadık." diye konuştu.



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