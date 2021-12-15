Onana: 'Barça beni isterse reddetmem'

Hollanda ekiplerinden Ajax'ın Tecrübeli kalecisi Andre Onana geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Onana yaptığı açıklamada, "Birkaç seçenek var ama henüz karar vermedim. Hangi projenin en iyi olacağını görmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Inter ile bir anlaşıp anlaşmadığıyla ilgili soru sorulması üzerine tecrübeli oyuncu, "Çok şey yazıyorlar. Arsenal, Barcelona gibi ama henüz karar vermedim." ifadelerini kullandı.



Barcelona'nın kendisiyle temasa geçtiğini belirten Onana, "Kulüp üyeleriyle harika bir ilişkim var. Sürekli temas halindeyiz. Barcelona hala dünyanın en iyi kulüpleri arasındadır. Burası benim evim, büyüdüğüm yer. Barça beni isterse kesinlikle reddetmeyeceğim " açıklamasında bulundu.



Barcelona'nın alt yapısından yetişen Andre Onana, 2015 yılında Ajax'a transfer olmuştu.



25 yaşındaki futbolcunun Ajax ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.





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