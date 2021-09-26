Ömer Erdoğan: 'Kim Min-jae, Attila ve Novak'ı kutlarım'

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Ömer Erdoğan "Karşılaşmada baskılı başlamak istiyorduk, erken bir golle belki maçın gidişatını daha farklı yerlere getirebileceğimizi düşünüyorduk ama açıkçası o baskı sonucunda hücumda kaybettiğimiz top sonucunda dönüşünde şanssız bir gol yedik. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Oyunu çevirmek için riskler aldık. Şanssız bir duran topta ikinci golü yedik. Fazla pozisyon üretemedik. Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları tebrik etmek lazım. Kim Min-jae, Attila Szalai ve Filip Novak müthiş oynadılar. Bize fazla pozisyon şansı vermediler." dedi.



Ömer Erdoğan "Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Dört haftadır güzel bir gidişatımız vardı. Ama bir yerde son olacaktı, bugüne kısmetmiş. Bu bizi daha da güçlendirecek, kendimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.



