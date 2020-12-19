Ömer Erdoğan: 'Daha farklı da kazanabilirdik'

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Genç teknik adam, önemli bir deplasmanda ligin düzenli oyun oynayan ekiplerinden Göztepe'ye karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Yoğun bir maç programlarıın olduğunu kaydeden Erdoğan, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizim elimizdeydi, daha farklı da kazanabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.



Erdoğan, galibiyeti annesi vefat eden kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a armağan ettiklerini belirterek, "Hakemin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum." diye konuştu.



