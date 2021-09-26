Omar Elabdellaoui mucizeyi başarıyor

Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayıp ölümden dönen Omar, kız kardeşinin kök hücresi ile ABD'de tedavi edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Omar Elabdellaoui mucizeyi başarıyor
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26 Eylül 2021 09:59
Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da yüzleri Omar Elabdellaoui güldürdü. Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayan ve ölümden dönen Norveçli yıldız için "Futbol hayatı bitti" yorumları yapılmıştı.

Ancak Omar ailesi ve Galatasaray'dan gelen büyük desteğin de gücüyle hiç vazgeçmedi. Ve yıldız futbolcu dönüş için geri sayıma geçti.

ÇOK BAŞARILI SONUÇ ALINDI
Hastanede yapılan tedavisinin ardından ABD'ye giden Omar'a kız kardeşinden alınan kök hücreler nakil edildi.


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