Okan Buruk'tan Kerem, Yusuf, Icardı ve Mata cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu.



Buruk, "İlk dakikada net kaçırdık. Çok fazla top getirdik, kaçırdık. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Daha iyi olacağız. Ofansif anlamda izleyenlere keyif verdik. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok. Cuma maçını da düşündük" dedi.



Son dakikaların stresli geçtiğini belirten Okan Buruk, "Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık. Tekrar çalışmalara başlayacağız ve cuma maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



"KEREM BÜYÜK İŞLER YAPACAK"



Kerem Aktürkoğlu'nun performansına da değinen Buruk, "Kerem Aktürkoğlu çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek. Bazen çok isterseniz, fazla kendinizi sıkarsanız tam oyununuzu ortaya koyamazsınız. Sezonun başından beri gol atıp, asist yapamaması onu etkiledi. Ancak Kerem'e güvenim tam. Ondan beklentimiz yüksek. Bugün ikinci golleri attı. Kendi adıma değil onun rahatlaması adına ayrıca çok mutlu oldum. Önümüzdeki hafta stadımıza çok daha rahat ve pozitif bir şekilde çıkacak. İnsanlar da Kerem'i daha çok destekleyecek. Taraftarımızın maç sonunda Kerem'i çağırması ve bu birliktelik çok güzel. Aynı şekilde bize ve oyuncularımıza destek olmasını istiyoruz. " şeklinde konuştu.



Okan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak." açıklamasını yaptı.



"ÇOK OYUNCU OLMASI GÜZEL"



Kadro derinliğinin kendisi açısından iyi olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Transferler iki gün önce geldi. İki gün öncesine kadar zaten en iyisini yapmıştık. Bir hafta önce 10 kişi kazandık. yeni gelenler de katkı verecek. Hepsi gücümüzü arttıracak. Forma rekabeti olacak. Çok oyuncu olması, benim için güzel. İnsan olarak çok karakterliler. Takım olgusu yukarı çıkıyor. Herkes transfer yapar ama karakterli oyuncu çok önemli. Oynamayan herkes üzülür ama onlara daha çok dokunacağız. Bu bir görev, herkes hazır olacak. Oyuncu oynamadığında üzülür, takım kazandığında herkes mutlu olur. Bir sonraki idman çok güzel olacak." açıklamasını yaptı.



Taraftar desteğinin önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Taraftar bizi sürekli destekliyor, bu çok önemli. 27 Haziran'dan beri her anlamda çok çalıştık. Yönetime ve Erden Timur'a teşekkür ederim. Ayhan Akman, ben, scout ekibi ve Cenk Bey... Çok mesai verdik. Taraftara yakışan bir kadro oluşturduk. Hep beraber güzel günler yaşayacağız. Taraftarın isteğini biliyoruz, devam etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.



ICARI VE MATA NE ZAMAN OYNAYACAK?



Buruk, "Icardi ne zaman oynayacak?" sorusuna, "Futbolda en iyi kimse, o oynar. Yeni gelenler adaptasyon sürecinde. Mauro Icardi ve Juan Mata'nın testlerini yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş kadroya sokmaya çalışacağız. Onların %100 olması önemli. Onlar da hazır olduklarında oynamak istiyor. Cumadan sonra milli ara var, bu şansımıza. Önümüzdeki haftalar, takımın %100'ü bulması adına kolaylık sağlayacak." dedi.



8+3 İLE İLGİLİ SÖZLERİ



Yabancı kuralının takımlarını zorladığını belirten Genç teknik adam, " 8+3 bütün hocaları ve kulüpleri zorluyor. Transfer yaparken de zorlanıyorsunuz. Maddi anlamda daha çok paralar ödüyorsunuz. Oyuncu değiştirirken de maç öncesi yaklaşık 1 saatimizi matematik için harcıyoruz. Öz kaynak düzenimizden çıkan oyuncular bizim için önemli. Bugün Emin Bayram ve Yunus Akgün oynadı. Metehan Baltacı kadrodaydı. Zaman zaman Hamza Akman oynadı. Ayrılan Türk oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Hepsi iyi çalıştı. Ayrılmak isteyenler ve bizim ayrılmasını istediğimiz oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Altyapıdan genç arkadaşlar antrenmanlarda bizimle oluyor. Bazen kalecisiz oyuncu sayımız 30'a geliyor ama Galatasaray için bu gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Alttan oyuncu çıkartıp onları geliştirebilen bir takım olursak bizim için çok büyük de bir kazanç olacak. Dünya Kupası için kasım ayında verilecek arada alttan gelecek genç oyuncularımıza daha fazla şans vereceğiz. " diye konuştu.



"SERGİO'NUN DİREKLE SIKINTISI VAR"



Sergio Oliveira'nın direkleri geçememesinden bahseden başarılı çalıştırıcı, " Sergio'nun temposu hücumda bize güzel işler yaptı. Bir tek direkle sıkıntısı var. O direk işini de çözersek ligin en çok gol atan oyuncusu olacak. Haftalardır gelen direğe vurma alışkanlığı var. Bugün de muhteşem bir şut attı. Genel olarak temposu her hafta yükseliyor. Hücuma katkısı bize önemli şeyler veriyor. Onun savunma yönünü Torreira ile kapatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Mertens de savunmaya yardım ediyor. İlk düşüncemiz hücumda neler yapabileceğimiz. Takımlar bize karşı daha çok kapanarak oynuyor. Onları çözmek için Sergio'yu daha çok kullanıyoruz. Oynadıkça temposu da daha yukarılara gidecektir " açıklamasında bulundu.



"YUSUF, TÜRKİYE'DE TÜRK OLARAK OYNAMALI"



Okan Buruk, Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini söyledi.



"Yusuf Demir çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu." diyen Buruk, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili, "Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor. Belki önümüzdeki sene veya yakın zamanda değişebilir. Özellikle Türk pasaportu olan, bizden olanların yabancı statüsünde oynaması bize garip geliyor." ifadelerini kullandı.







OKAN KOCUK KALEYE GEÇECEK Mİ?



Yabancı oyuncu kuralından dolayı kalede Fernando Muslera ile Okan Kocuk'un dönüşümlü oynama ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Adaşım Okan çok önemli bir karakter. Hep kendini hazır tutan bir oyuncu. Muslera çok iyi gidiyor. Onunla devam etmeyi düşünüyoruz. Tek düşündüğümüz takımın maçları kazanması, kadro istikrarımızın devam etmesi. Hedefe ve sonuca odaklanmış durumdayız. Tek düşüncemiz maçlara en iyi kadroyla çıkmak ve galip gelmek. Kalecisinden santrforuna kadar bütün oyuncular yarışacak." diye konuştu.



MERTENS İÇİN YORUMU



Buruk, Dries Mertens'in performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Mertens'in saha içinde olmasını, liderliğini, saha içinde arkadaşlarına davranışını önemsiyorum. Topla buluştuğu yerler, bize çözüm olması, topu geri kazanması bizim için önemli. Bazen hücumsal anlamda öne çıkmasa da oyun içinde hep olan bir futbolcu. İyi bir takım oyuncusu. Oyuncular için hazırlık kampı çok önemli. Sonradan katılan oyuncuların yavaş yavaş kendini bulacağını düşünüyorum. Kendine iyi bakan, iyi çalışan bir futbolcu. Aslında yaşını çok belli etmeyen bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda üstüne koyarak devam edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.