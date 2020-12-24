Okan Buruk kırmızı kart nedenini açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a oyundan ihraç edilmesinin nedenini açıkladı.



Hakeme herhangi bir hakareti olmadığını söyleyen buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi." ifadelerini kullandı. Okan Buruk Rafael'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı kart görmüş ve ardından ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.



Maçın hakemi Bahattin Şimşek, Okan Buruk ile birlikte Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye de kırmızı kart gösterdi.



