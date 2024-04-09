Okan Buruk: "Bekleseler gol atmazdık!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da atılan gol ile ilgili konuştu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Bekleseler gol atmazdık!'
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09 Nisan 2024 08:38
Galatasaray'ın Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye gol atması tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle sarı-lacivertliler tarafından eleştirilen Cim-Bom'un Teknik Direktörü Okan Buruk, bu konuya açıklık getirdi.

Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini dile getiren Buruk, "Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" dedi.

"BEKLESELER GOL ATMAZDIK"

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı şöyle devam etti:

"Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz."

"PROTESTOYU BEN Mİ YAPIYORUM!"

Okan Buruk, "Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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