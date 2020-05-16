Okan Buruk: 'Almanya başladı, darısı başımıza'

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Bundesliga, 2 aylık aranın ardından tekrar başladı.
Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Karlsruher ve Darmstad maçını izleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza" ifadesini kullandı.
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Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Karlsruher ve Darmstad maçını izleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza" ifadesini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın