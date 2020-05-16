Okan Buruk: "Almanya başladı, darısı başımıza"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle ertelenen ve 2 aylık aranın ardından tekrar başlayan Bundesliga için Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: 'Almanya başladı, darısı başımıza'
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16 Mayıs 2020 22:38
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Bundesliga, 2 aylık aranın ardından tekrar başladı.

Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Karlsruher ve Darmstad maçını izleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza" ifadesini kullandı.



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