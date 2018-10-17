Oğuz Çetin: 'Allah Galatasaray'a zeval vermesin, Ali Koç...'

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenenprojesi kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Muğla'ya geldi.Eski futbolcular, ilk olarak Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir İle Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'u makamlarında ziyaret etti, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, programın açılışında, gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.Yürüttükleri projelerle Türkiye'nin her yerinde olduklarını aktaran Okur, "Muğla, Türkiye'nin en önemli ve en güzel şehirlerinden biri. Biz bu bölgede birçok projeyi ve tesisi hayata geçirdik. Bugünümüz ve geleceğimiz gençlerimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.Futbolun efsanelerini gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini anlatan Okur, "Uluslararası alanda bizleri gururlandıran futbolcularımız sizlerle olacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Bütün faaliyetlerimizin odağında gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması var." diye konuştu.Konuşmaların ardından efsane futbolcular gençlerle deneyimlerini paylaştı.Salondaki bir gencin, "Oğuz hocam bu Fenerbahçe'nin hali ne olacak?" sorusuna Oğuz Çetin,cevabını verdi.Katılımcılar, programda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.