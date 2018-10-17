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Oğuz Çetin: "Allah Galatasaray'a zeval vermesin, Ali Koç..."

Eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Muğla'da gençlerle buluştu. Bir öğrencinin Fenerbahçe ile ilgili sorduğu soruya Oğuz Çetin yanıt verdi.

Kaynak: AA
Oğuz Çetin: 'Allah Galatasaray'a zeval vermesin, Ali Koç...'
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17 Ekim 2018 16:25
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe, Muğla'ya geldi.

Eski futbolcular, ilk olarak Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir İle Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'u makamlarında ziyaret etti, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, programın açılışında, gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Yürüttükleri projelerle Türkiye'nin her yerinde olduklarını aktaran Okur, "Muğla, Türkiye'nin en önemli ve en güzel şehirlerinden biri. Biz bu bölgede birçok projeyi ve tesisi hayata geçirdik. Bugünümüz ve geleceğimiz gençlerimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Futbolun efsanelerini gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini anlatan Okur, "Uluslararası alanda bizleri gururlandıran futbolcularımız sizlerle olacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Bütün faaliyetlerimizin odağında gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından efsane futbolcular gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Salondaki bir gencin, "Oğuz hocam bu Fenerbahçe'nin hali ne olacak?" sorusuna Oğuz Çetin, "Öncelikle Allah Galatasaray'a zeval vermesin. Genellikle Galatasaray ile maçımız olur, bizim de toparlanma günümüz olur. Fenerbahçe'de yeni başkan, yeni yönetim değişikliği oldu. Yeni teknik direktör, yeni altyapı hocaları hepsi yabancı. Türkiye'de bu kadar yabancı insanların Fenerbahçe'ye geldiği dönemde toparlanma süreci biraz uzun oluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu bir takım felsefe değişikliğine giderlerse 11. hafta Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçeyi tekrar eski günlerinde görebiliriz." cevabını verdi.

Katılımcılar, programda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



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