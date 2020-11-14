OGM Ormanspor'da iki sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden OGM Ormanspor'un iki sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA
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OGM Ormanspor'da iki sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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14 Kasım 2020 16:37
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden OGM Ormanspor'un iki sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testi sonucunda erkek A takımımızda iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." denildi.

OGM Ormanspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında bu akşam TOFAŞ'la deplasmanda karşılaşacak.



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