OGM Ormanspor'da iki sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden OGM Ormanspor'un iki sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testi sonucunda erkek A takımımızda iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." denildi.
OGM Ormanspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında bu akşam TOFAŞ'la deplasmanda karşılaşacak.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testi sonucunda erkek A takımımızda iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." denildi.
OGM Ormanspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında bu akşam TOFAŞ'la deplasmanda karşılaşacak.