Offroad Şampiyonası'nda sezon Kahramanmaraş'ta tamamlanacak

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 7. ve final etabı, yarın Kahramanmaraş'ta start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Offroad Şampiyonası'nda sezon Kahramanmaraş'ta tamamlanacak
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05 Aralık 2024 13:46
Son güncelleme 05 Aralık 2024 13:52
Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı, 6 Aralık Cuma günü Kahramanmaraş'ta başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 6-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 19 araç ve 38 sporcu katılacak.

Seremonik startı 6 Aralık Cuma günü saat 15.30'da Piazza AVM otoparkında verilecek etkinliğin 2 ve 3. gününde sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.

Organizasyonun ödül töreni, 8 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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