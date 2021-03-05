Nwakaeme Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi

Kasımpaşa'ya rakip olduğu 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, yine boş geçmedi.



Bakasetas'ın golünde Yunan yıldıza pası veren isim olan Nijeryalı yıldız, asiste imza attı. Maç boyunca her zamanki gibi çok çalışan ve şık çalımlara imza atan Nwakaeme, 89. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Başarılı futbolcu, ikinci yarıda bir pozisyonda ise yakın mesafeden yaptığı vuruşta kale direğine takıldı.



