Nwakaeme Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi

Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldiği 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, bir kez daha gole katkıda bulundu.

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Nwakaeme Kasımpaşa'yı yine boş geçmedi
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05 Mart 2021 14:40
Kasımpaşa'ya rakip olduğu 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, yine boş geçmedi.

Bakasetas'ın golünde Yunan yıldıza pası veren isim olan Nijeryalı yıldız, asiste imza attı. Maç boyunca her zamanki gibi çok çalışan ve şık çalımlara imza atan Nwakaeme, 89. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Başarılı futbolcu, ikinci yarıda bir pozisyonda ise yakın mesafeden yaptığı vuruşta kale direğine takıldı.



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