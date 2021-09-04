Nwakaeme ile yeni sözleşme görüşmesi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ilk 3 haftada gösterdiği performansla adından söz ettirdi.



2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen 32 yaşındaki Nijeryalı yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.



Tecrübeli futboluyla görüşmelere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi.



Geldiği ilk iki sezonda her dönemde en az 20 gole etki eden Nwakaeme, geçen sezon ise düşüş yaşayarak 14'te (7 gol ve 7 asist) kalmıştı. 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, özellikle takımın en önemli maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı. Ancak hazırlık kampı dönemi boyunca yaptığı açıklamalarda bu kez farklı bir Nwakaeme izleteceğinin sözünü veren bordomavili futbolcu, dediğini de fazlasıyla yaptı.



