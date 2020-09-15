Nihat Özdemir: 'Sergen Yalçın 1 maç daha yok'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs süreci, burada yaşanacak sorunlar ve Sergen Yalçın'ın durumu hakkında konuştu.



EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'in,"Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Beşiktaş'tan erteleme talebi geldi mi?" sorusu üzerine Nihat Özdemir, "Beşiktaş'tan erteleme talebi gelmedi. "Sergen evde, Murat hocamızla devam edeceğiz" dediler. Trabzon gibi önemli bir deplasmandan 3-1 galibiyetle döndüler." cevabını verdi.



"SERGEN YALÇIN, 1 MAÇ DAHA YOK"



Nihat Özdemir, "Sergen Yalçın'a geçmiş olsun. Beşiktaş Başkanı Sayın Çebi'den öğreniyorum. Herhangi bir semptomu yok. Evinde 15 günlük karantina süresini geçiriyor. 1 maç daha takımının başında olamayacak. Sonra olacak." açıklamasını yaptı.



"14 FUTBOLCU GETİRİP OYNAYACAKSINIZ"



Bir takımda çok sayıda koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda yapılacak ile ilgili soruya Özdemir, "TFF Sağlık Kurulu'nun bir kararı var. 14 futbolcuyu yanyana getirip oynayacaksınız. Altyapıdan oyuncu alabilirsiniz. 14 tane sağlam insan bulacaksınız, testi geçmiş. Sahaya çıkacak, oynayacaksınız." ifadelerini kullandı.



