Nigel Hayes-Davis: 'Belki korkunç bir şaka da yapar'

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Zalgiris maçının ardından açıklamalar yaptı.



Nigel Hayes-Davis yaptığı açıklamada, "İki farklı devre vardı. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. Maç hazırlığımızdan farklı olarak en az 30 hata yaptık. Koç bize en ağır sözlerden birini söyledi. Bize 'yumuşak' dedi. Bir oyuncu ve adam olarak yumuşak değilim. Koç bize yumuşak dediğinde de buna sahada yanıt verdik. Harika bir iş çıkarttık. Taraftarlar arkamızdaydı. Savaştık, hem de sıkı savaştık. Ribauntlarda iyiydik, ortadaki toplara atladık. Kritik şutları da sokmayı başardık." dedi.



Başarılı oyuncu, "Bir oyuncu olarak kendinize 'yumuşak' denmesini istemezsiniz. Korkunç bir oyuncu denmesini yumuşak denmesine tercih edersiniz. Takım arkadaşlarımla devrede konuştuk. Sahaya çıktık ve doğru olanları yaptık. Her pozisyon için savaşan bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk ve buna aynı seviyede yanıt vermek ve hatta geçmek zorundaydık. Taraftarlar da arkamızdaydı. Çok iyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.



Nigel Hayes-Davis ayrıca, "Bizim için kilit nokta savunmadan geçiyor. Savunma ilki, savunma yapmak ikincisi ve savunmada nasıl oynadığımız üçüncüsü. Hücum ise dördüncü. Çünkü hücum gidip gelebiliyor. Şutlar her zaman girmeyebiliyor. Ama her zaman efor gösterebiliriz. Koç bize her zaman bağırabiliyor, hiç durmuyor, sahada, maç filmi izlerken, röportajlarda Her zaman bağırabiliyor. Ama EuroLeague'de bunu bekliyorsunuz. O harika bir koç. Kendi ülkesinin takımına karşı oynadık. Çok tutkulu bir isim. Sorularınız için teşekkürler. Şimdi acele etmeliyim ki o da buraya gelip aynılarını söyleyebilsin. Belki korkunç bir şaka da yapar" diye konuştu.