Niğdeli genç milli boksörlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Türkiye şampiyonu genç milli boksörler Emine Kılınç ve Betül İrem Özat, gözlerini Avrupa'da kürsünün zirvesine çevirdi.Kuzeninin antrenmanını izlemesiyle boksa merak saran milli sporcu Emine Kılınç, 2023'te okul sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen Gençler B Türkiye Şampiyonası ve 2024'te Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda şampiyon oldu.Emine Kılınç'ın antrenman arkadaşı Betül İrem Özat ise babasının spor salonuna yazdırmasıyla başlayan spor hayatında 2023'te Sakarya Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Samsun'da 15- 22 Nisan'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda farklı sıkletlerde şampiyon olan milli boksörler, hedef büyüterek Avrupa şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdürüyor.Çekya'da 30 Eylül-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Emine Kılınç 51, Betül İrem Özat ise 54 kiloda mücadele edecek.Milli boksör Emine Kılınç, AA muhabirine, kuzeninin antrenmanını izlemek için gittiği spor salonunda boksa ilk adımını attığını söyledi.Erzurum ve Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonalarında birinci olduğunu anlatan Emine, "Madalyalarım gelmeye devam etti. Bu sene Samsun'da tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Geçen sene Avrupa'da aldığım ikinciliği bu sene birinciliğe çevirmek istiyorum. Avrupa şampiyonu olup ailemi ve hocamı gururlandırarak bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." diye konuştu.Betül İrem Özat'la yakın arkadaş olduklarını aktaran Emine Kılınç, şampiyonluktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.Milli boksör Betül İrem Özat ise antrenörünü tanıdıktan sonra boksa geçiş yaptığını belirtti.Şampiyonaya odaklandıklarını dile getiren Betül İrem, "2023'te Sakarya'da ve bu sene Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndaysa ikinci oldum. 2023'te Romanya'ya gitmiştim orada çeyrek finalde elendim. Kadınlarımızın elde ettiği şampiyonluklar, dereceler göz önünde, kadın boksunun çok önemli olduğunu ve ön yargıyı kırdığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Emine Kılınç ve Betül İrem Özat'ın antrenörü Abdurrahman Özben de 7 yılda 17 Türkiye şampiyonu yetiştirdiğine dikkati çekerek, "Çocuklarımız disiplinli, çalışmalara düzenli gelirler. Hırsları var, şampiyon olmayı çok istiyorlar ve özverili çalışıyorlar. Kızlarımız 3 defa Türkiye şampiyonu oldu. İkisinden de sıkletlerinde bu sene Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.