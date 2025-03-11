Newcastle, deplasmanda tek golle galip!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Newcastle United, deplasmanda West Ham'ı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle, deplasmanda tek golle galip!
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11 Mart 2025 01:07
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. 

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadelede Newcastle United, deplasmanda West Ham'ı 1-0 yendi.

Maçtaki tek gol, 63. dakikada Bruno Guimares'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, Premier Lig'de puanını 47'ye çıkardı ve 5. sırada bulunan Manchester City ile puanını eşitledi. 

West Ham ise 33 puanda kalarak küme düşme hattının iki sıra yukarısında bulunuyor.
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