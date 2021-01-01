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Nets GM'i Marks, Kyrie'nin yokluğunu konuştu!

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Kyrie Irving'in yokluğu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Kyrie Irving'in yokluğu hakkında konuştu.

Marks, Kyrie'nin yakın zamanda Nets kadrosuna dönmesinin beklenmemesi durum ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Nets GM'i, Irving'in kişisel nedenlerle takımdan uzak kalacağını ve ne zaman döneceğinin bilinmediğini söyledi:

"Sosyal medyadaki, Kyrie Irving'in bir aile toplantısında görüldüğü videodan haberdarız. Sağlık ve güvenlik protokollerine uygunluğu belirlemek için hem Kyrie hem de NBA ile koşulları gözden geçiriyoruz.

Kyrie, kişisel nedenlerden dolayı takımdan uzak kalacak. Dönüş tarihi ise henüz kesinleşmedi. Bu arada, bizler organizasyonel hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Kyrie ise hazır olduğunda olmadığı süreyle ilgili konuşma fırsatına sahip olacak."

Irving, bir doğum günü partisinde maskesiz görüldükten sonra kendi kendine izole olarak, karantinaya girebilir.

Nets'in, Irving'in şu ana dek ele alış şeklinden memnun olmadığı iddia edildi.


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