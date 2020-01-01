Nets GM'i Marks, James Harden söylentilerini konuştu

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Houston Rockets süperstarı James Harden'a ilişkin takas söylentilerini ele aldı.



Marks, SNY üzerinden, dolaylı bir şekilde herhangi "ayartma" yorumlarını önlemek amacıyla söylentiler hakkında konuştu:



"Bu, her zaman için heyecan dolu bir iş ve sanırım belli başlı söylentilerin parçası olduğunuzda, Nets organizasyonunun ne kadar ileri gittiğini görebiliyorsunuz.



Dürüst olmak gerekirse, sahip olduğumuz takımı sahaya çıkaracağımız için çok heyecanlıyız ve bence sadece Kevin, Ky ve Caris (LeVert) ve Jarrett Allen ile değil, tüm kadro ile çalışmaya bakıyorsunuz.



Sahaya çıkma fırsatı bulan ve siyah-beyaz formayı giyen o adamlar için en önemli şey budur.



Çılgın bir işte çalışıyoruz ve bu tarz şeyler her zaman önünüze çıkıyor. Yapmanız gereken şey sağlam durmanız, esnek olmanız ve bunu sezon boyunca sürdürmeniz."



Harden'ın adı, bir süredir Nets'e yapılacak bir hamle ile bağlantılıydı, ancak Rockets, Harden'ın gitmesine izin vermenin kendileri için en iyi seçenek olup olmadığını incelemek için muhtemelen zaman ayıracak.



