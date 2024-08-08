Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Net Global'in 2024-2025 sezonunda Sivasspor'un yeni isim sponsoru olduğu belirtildi.Net Global ile yeni başarılara imza atmak için güçlü bir birliktelikle yola çıkılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İki güçlü markanın bir araya gelmesiyle takımımız yeni sezonda, 'Net Global Sivasspor' ismini kullanacak. Dünya çapında faaliyet gösteren ve birçok sektörde başarıya imza atan ilimizin önemli firmalarından biri olan Net Global ile yaptığımız bu anlaşma, Sivasspor'umuzun gücüne güç katacaktır."Sponsorluğun hayırlı olmasını temenni edilen açıklamada, "Net Global ailesine bize duydukları güven ve destek için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sezon isim sponsorumuz olan EMS Yapı'ya da vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.