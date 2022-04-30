Neslihan Yiğit'ten, badmintonda bronz madalya!

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Yiğit'ten, badmintonda bronz madalya!
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30 Nisan 2022 00:57
Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, tek kadınlar yarı finalinde dünya ve olimpiyat şampiyonu 1 numaralı seri başı İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.

Karşılaşmayı kaybeden milli badmintoncu, bronz madalyanın sahibi oldu.

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