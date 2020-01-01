NBPA, "Mevcut Sosyal Kriz" üzerine güncelleme yaptı!

Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) "Mevcut Sosyal Kriz" üzerine kapsamlı bir güncelleme yayınladı.



"NBPA, genel olarak sistemik ırkçılıktan ve özellikle polisin görevi kötüye kullanmasından kaynaklanan, uzun süredir göz ardı edilen adaletsizlikleri organize eden, protesto eden ve onlara meydan okuyan oyuncuları izlemiş ve ilham almıştır. Platformlarımızdaki tüm büyük çalışmalarının altını çizdiğimizde, NBPA aynı anda, bizi yöneten yapıları değiştirmek için yatırım yapabileceğimiz belirli yolları belirlemek ve hedeflemek için çalışmıştır."



NBPA bir iç değerlendirme gerçekleştirdi ve personelinin yüzde 65'i farklı ırklardan oluşurken, yüzde 40'ının da kadın olduğu biliniyor. NBPA, içerme ve çeşitlilik ilkelerine daha fazla uymak üzere tasarlanmış eğitim ve desteğe yatırım yapmaya devam ediyor:



"NBPA, polis vahşetini sona erdirmeye, seçmen bastırmalarına ve ekonomik kalkınmaya destek vermeye odaklanan benzer organizasyonlara desteğimizi artırarak, sosyal adalete olan bağlılığını derinleştirecek. Oyuncuların hayırsever katkılarıyla eşleşmeye devam edeceğiz ve oyuncu adalet ilerleme çabalarını desteklemek adına, liderlik eğitim serisini geliştirmek için çalışacağız."



"NBA İLE TARTIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"



"Orlando'daki maçlarda rekabet eden oyuncuların, maçların yer aldığı ulusal sahnede savunuculuklarını etkin bir şekilde devam ettirebilecekleri yollarla ilgili aktif olarak öneriler hazırlıyor ve talep ediyoruz."



"Son olarak, NBPA, üyelerimizin teşvik etmesi gereken eylemler ve olası ortak sosyal adalet sözleşmeleri konusunda NBA ve takımlarla tartışmaya devam ediyor."



NBPA ayrıca, "üyelerini ve seslerini korumak, desteklemek ve yükseltmek için" orada olduklarını da belirtti. "Oyuncular, yerel topluluklarında, ülke çapında ve tüm dünyada adalet için savaşmak için platformlarını kullanmaya devam ettikçe" bu misyona bağlı olduklarını da ekledi.



