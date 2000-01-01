NBA'in Draft tarihi, 16 Ekim!

NBA, 16 Ekim'de bu yılki Draft'ın gerçekleşeceğini ve kulüplerin iki gün sonrasında serbest oyuncularla konuşmaya başlayabileceğini açıkladı.



Lig, ekiplere dağıttığı notta, yıllık moratoryumun 19 Ekim'de saat 12:01'de başlayacağını ve 23 Ekim'in öğlen saatlerine kadar devam edeceğini anlattı.



Geçen sezon olduğu gibi, ekipler ve serbest oyuncuların, moratoryumdan altı saat önce müzakere etmeye başlayabilecekleri yazıldı.



NBA için Ekim ayında birkaç gün çok yoğun olabilir. Orlando, Florida yakınlarındaki Disney kampüsünde ESPN Wide World of Sports kompleksindeki yeniden başlama sezonu programı planlandığı gibi devam ederse, 13 Ekim'de NBA Finalleri'nin 7. maçı, ardından üç gün sonra Draft gerçekleştirilebilir ve hemen ardından serbest oyuncu dönemi gelebilir.



Draft tarihini belirleyerek, NBA, 17 Ağustos'u erken giriş tarihi olarak ve 6 Ekim'i erken girişten çekilme tarihleri olarak kaydetmiş oldu.



POZİTİF ÇIKARSA, EN FAZLA ÜÇ YILLIK BİR OYUNCU



Lig ayrıca, yeniden başlayacak sezona katılmayacak bir oyuncuyu değiştirmek için herhangi bir ihtiyaç duyulması halinde takımlar için prosedürü de açıklığa kavuşturdu.



1 Temmuz'dan itibaren ve 14 Ağustos'ta olması beklenen sıralama belirlenen maçların sonuna kadar, bu kategorilere giren birinin yerini almak için yedek oyuncuların takıma eklenebileceği kaydedildi. Bir oyuncu, sıralama maçları bittikten sonra koronavirüs için pozitif test sonucu alırsa, takımların onları değiştirmesine izin verileceği açıklandı. Bu oyuncunun ancak yalnızca üç yıl veya daha az NBA hizmeti vermiş olan biri olabileceği da belirtildi.



Ve bir oyuncunun, - iki yönlü kontratı olan oyuncular hariç - Disney'deki maçları katılmayı reddetmesi halinde, kaçırdığı her maç için maaşının yaklaşık %1.1'ini kaybedeceği belirtildi. Bu, sözleşmesinin kabaca %15.1'ine denk geliyor. Mazereti olan veya katılmasına izin verilmeyen oyuncuların, maaş kaybına maruz kalmayacakları da kaydedilenler arasındaydı.



Takımların, uygun olduğunda Salı gününden başlayıp 30 Haziran'a kadar devam eden sürede, oyunculara sezon bitene kadar geçerli olacak kontratlar verebilecekleri de eklendi.



