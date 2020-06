NBA sezonunun önemli tarihleri belli oldu!

NBA'in play-in turnuvası, playoffları ve Final serisi için önemli tarihlerin açıklandığı bildirildi.



2019-20 NBA sezonu, 22 takımın Florida eyaletinin Orlando şehrindeki Walt Disney World'e katılmasıyla devam edecek.



Şimdi ise, The Athletic ve Stadium'dan Shams Charania'ya göre, play-in turnuvasının 16 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. 2020 playoff'larının ilk turu 18 Ağustos'ta başlayacak. İkinci tur 1 Eylül'de, konferans finalleri 15 Eylül'de ve NBA Finalleri ise 30 Eylül'de başlayacak.



Ancak, Charania'nın belirttiği gibi, söz konusu önemli tarihler henüz kesinleşmiş değil:



"Geçici NBA playoff Tarihleri:



16-17 Ağustos: Play-in turnuvası

18 Ağustos: İlk tur

1 Eylül: İkinci tur

15 Eylül: Konferans Finalleri

30 Eylül: Finaller 1. maçı"



Daha önce 2020 Final serisinin 12 Ekim'e kadar tamamlanacağı bildirilmişti, bu nedenle Charania'nın bahsettiği program, ligin bu hedefe ulaşmak için hesapladığı yolda olduğunu gösteriyor.



NBA Draftı'nın şu anda 15 Ekim'de yapılması planlanıyor. 2020-21 sezonu için resmi bir başlangıç tarihi henüz onaylanmamış olsa da, Aralık ayında başlaması bekleniyor.



The New York Times'a göre, ABD'de 1.9 milyondan fazla teyit edilmiş koronavirüs vakası ve buna bağlı 110.000'den fazla ölüm bulunuyordu. Florida, bu vakaların yaklaşık 65.000'ine sahipti, ancak Disney World'ün bulunduğu Orange County'de 2.400'den az teyit edilmiş vaka vardı.