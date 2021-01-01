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NBA, sarılma ve tokalaşmaları sınırlamaya çalışıyor!

NBA'in paylaştığı bir uyarı notuna göre lig, bazı oyuncuların gereksiz temasa karşı oluşturulan yeni lig kurallarını dikkate almamaları sonrası, sarılma ve tokalaşma ihlallerini caydırmak adına, takımların güvenlik görevlilerini saha ortası alanına doğru taşıma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in paylaştığı bir uyarı notuna göre lig, bazı oyuncuların gereksiz temasa karşı oluşturulan yeni lig kurallarını dikkate almamaları sonrası, sarılma ve tokalaşma ihlallerini caydırmak adına, takımların güvenlik görevlilerini saha ortası alanına doğru taşıma kararı aldı.

Koronavirüs enfeksiyonlarının artmasıyla, NBA kısa süre önce oyuncular ve personellerle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırmış ve bunlardan birkaçı, sahada fiziksel temasları azaltmayı amaçlama üzerine olmuştu.

Takımların maç öncesi ve devre arası ısınmalarında sahanın kendi yarısında kalmaları ve sınırlı fiziksel temasta bulunmaları ile ilgili yasakların bulunduğu bu uyarının tekrar paylaşılma sebebinin, bazı oyuncuların daha önce belirtilen bu kurallara uymamaları olduğu kaydedildi.

Kurallar içinde oyuncuların yalnızca dirsek veya yumruk tokuşturması istenmiş, beşlik çakmalara, sarılmalara, tokalaşmalara ve maç sonrası uzun diyaloglara ise izin verilmemişti.


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