NBA, genel olarak Adam Silver'a büyük inanç duyuyor

NBA başkanı Adam Silver'ın, koronavirüsü ele alma şeklinden ötürü, NBA takım sahiplerinin, yöneticilerinin ve oyuncularının inancına ve desteğine sahip olduğu belirtildi.



ESPN'den Brian Windhorst, podcastinde şunları belirtti:



"İnsanlarla konuştuğumda ortaya çıkan birkaç şey söyleyeyim: antrenörler, oyuncular, yöneticiler, söylemeyeceğim diğer kanatlar, ama tüm lig diyelim. Adam Silver'a inanılmaz miktarda destek, güven ve inanç duyuluyor. Yıldız oyunculardan alt düzey çalışanlara, hakemlere kadar, ona gerçekten inanıyorlar."



"Bunu defalarca duydum: Adam güvende olduğumuzu bilene kadar geri dönmemize izin vermeyecek."



ESPN'den Jackie MacMullan da, "Aynı şeyi duyuyorum," diye yanıtladı.



"IVY LEAGUE VE ATP, DAHA ÖNCÜLERDİ"



"Lig içindeki eşitliği mükemmel. Ligi kapattığı için çok fazla takdir aldı. Şunu da söylemem gerekir ki, bir seçeneği yoktu. Ligi kapatmak zorundaydı. Bir oyuncu pozitif test sonucu aldı ve 'hiçbir taraftarın maçlara gitmeyeceğini' söyleyen belediyelerin olduğunu, ancak o gece NBA arenalarında taraftarların olduğunu belirtmek istiyorum, bu yüzden NBA'in, bu işlerde öncü olduğunu söylemek gerçekten doğru değil. Ivy League ve ATP tenis turu bu konuda çok öncülerdi."



"Yine de, ligi kapattı ve bunu yaparken iyi liderlik gösterdi. Etrafta karışıklık yaratmadı. Kapatmasıyla diğer birçok lig için bir örnek oluşturdu. Ancak insanlar liderliğine son derece değer veriyor ve güveniyor.



"Bir, bunu kendi yararına kullanabilir, çünkü insanların söylediklerini takip edeceğini düşünüyorum, ama çok dikkatli olmalı. Çünkü ona güveniyorlar ve bence bu onun çok temkinli olmasına neden olacak."



