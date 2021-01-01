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Nash: "Doğu, 90'lı yıllardan beri en güçlü halinde!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Doğu Konferansı'nın "90'lı yıllardan beri en güçlü halinde" olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Doğu Konferansı'nın "90'lı yıllardan beri en güçlü halinde" olduğunu iddia etti.

Doğu Konferansı, Batı Konferansı'ndaki yetenek havuzu derinliği nedeniyle uzun bir süredir daha zayıf olan konferans olarak görülüyordu.

Ancak Nash, yaptığı açıklamada bu durumun değiştiğini ileri sürerek, Doğu Konferansı'nın "uzun bir zamandır" olduğundan çok daha güçlü olduğunu belirtti:

"Doğu'nun uzun zamandır, en güçlü halinde olması gibi bir durum söz konusu. Kolayca maç almak diye bir şey yok. Batı da müthiş ve zirvede harika takımları var, lakin Doğu daha derin. Her gece ayrı bir savaş gibi. Ligin dengesi ve bu tür bir derinlik ve parite açısından, bunun iyi olduğunu düşünüyorum.

90'lardan beri bunu görmemiştik, fakat şimdiye dek böylesine rekabetçi bir Doğu Konferansı görmek heyecan verici oldu."

Nets, 16-7'lik derecesiyle Doğu'nun zirvesinde yer alıyor.


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