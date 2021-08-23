Naldo: "Hakem en azından VAR'a gidebilirdi"

Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği karşılaşmanın sonrasında Naldo açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Naldo: 'Hakem en azından VAR'a gidebilirdi'
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23 Ağustos 2021 00:36
Antalyaspor'da Naldo, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Brezilyalı oyuncu, "Biz bütün hafta boyunca bu maç için hazırlandık. Sahada elimizden geldiğince, ne gerekiyorsa yaptık. Bir parantez açmak lazım. Hakem bize sahada yardımcı olmadı maalesef. Bize ekstra bir şey yapması değil. Yeterince doğru kararla yardımcı olmadı. En azından VAR'a gidebilirdi. Kararını gözden geçirebilirdi. Oyun 1-1'e gelse farklı şeyler konuşacaktık ama 2-0'lık mağlubiyetle buradan ayrılıyoruz." dedi.

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