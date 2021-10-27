Nadal'dan Benzema'ya Ballon d'Or desteği!

Rafael Nadal, Ballon d'Or ödülünde Real Madrid forması giyen Karim Benzema'yı desteklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nadal'dan Benzema'ya Ballon d'Or desteği!
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27 Ekim 2021 15:19
Real Madrid taraftarlığıyla bilinen Rafael Nadal, Ballon d'Or ödülü için Karim Benzema'yı desteklediğini söyledi.

Benzema'nın iyi bir profesyonel olduğunu söyleyen İspanyol raket, "Benzema'nın yaşına göre profesyonelliğini ve spora olan bağlılığını beğeniyorum" dedi.

Fransız futbolcuyu Ballon d'Or konusunda desteklediğini söyleyen Nadal, "Benzema umarım bu ödülü kazanır, ona iyi şanslar diliyorum ve onu destekliyorum" ifadelerini kullandı.

29 KASIM'DA SAHİBİNİ BULACAK

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü, bu yıl 29 Kasım'da sahibini bulacak.


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