Mustafa Muhammed: 'Özür dileriz! Atamıyoruz!'

Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Denizlispor'a elendikleri Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Üzgün olduklarını belirten Mustafa Muhammed "Fazla söylenecek söz yok. Üzüntümüz çok büyük. Bu maç için çok üzüldük. Çok pozisyon kaçırdık. Galatasaray'ın böyle maçları kazanması gerekiyor. Özür dilemek istiyoruz çünkü bunları kaçırmamamız lazım. Çok özür diliyoruz. Söyleyecek bir şeyim yok. Üzgünüm bu durum için. Çok üzgünüm." dedi.



Mustafa Muhammed ayrıca "Kazanmak için oynadık. Atmak için oynuyoruz ama atamıyoruz, direkten dönüyor, başka bir şey oluyor. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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