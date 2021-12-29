Mustafa Muhammed: "Özür dileriz! Atamıyoruz!"

Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Denizlispor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed: 'Özür dileriz! Atamıyoruz!'
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29 Aralık 2021 01:01
Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Denizlispor'a elendikleri Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını belirten Mustafa Muhammed "Fazla söylenecek söz yok. Üzüntümüz çok büyük. Bu maç için çok üzüldük. Çok pozisyon kaçırdık. Galatasaray'ın böyle maçları kazanması gerekiyor. Özür dilemek istiyoruz çünkü bunları kaçırmamamız lazım. Çok özür diliyoruz. Söyleyecek bir şeyim yok. Üzgünüm bu durum için. Çok üzgünüm." dedi.

Mustafa Muhammed ayrıca "Kazanmak için oynadık. Atmak için oynuyoruz ama atamıyoruz, direkten dönüyor, başka bir şey oluyor. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.


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