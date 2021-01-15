Mustafa Kaplan: 'Emek veriyoruz, VAR'la gidiyor!'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildikleri maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, sahada oyuncularının göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.



Risk alarak maçı çevirmek adına ikinci yarı sahaya çıktıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:



"Konuşacak çok şey var. Mikrofon karşısında konuşunca teknik adamlara sıkıntı oluyor. Üzgünüm. Türk futbolu adına üzgünüm. Sahada oynamaya çalışan bir Gençlerbirliği vardı. Rakibimizde futbol oynamaya çalışıyordu, onların galibiyetine gölge düşürmem. Kendi yaptığımız bireysel hatalardan ilk yarı 2-0 geriye düştük, hiçbir futbolcuma kızmıyorum. Bu genç oyuncuların emeği sahada kaybolup gitmemeli. İlk yediğimiz gol penaltı mı, değil mi, içeride mi, dışarıda mı, bakmak lazım. VAR, Türk futboluna ne verdi. Ne faydası oldu? VAR'daki hakem arkadaşlarımızın, her takım için çok dikkatli olması lazım. Emek veriyoruz burada, VAR'la verilen bir kararla emeğimiz gittiği zaman üzülüyoruz. Eğer karar doğruysa saygı duyarız. Bir VAR kararı için 3-5 dakika bekleyip penaltı veriliyor. Hakemin yerinde olsam kendi bildiğimi yaparım."



Yedikleri üçüncü golden önce faul olduğunu savunan Kaplan, "Hakem arkadaşlara kötü konuşmam, onlara saygı duyuyorum. Kaybetmeyi düşünmediğimiz bir maçı kaybettik. Hakem arkadaşlarımız İngiltere'yi seyretsin. Ufacık şeylere orada düdük çalınmıyor." dedi.



Kenarda kendilerine belirtilen çizgiyi geçtiklerinde dördüncü hakemlerin hiç tolerans göstermediğini aktaran Kaplan, "Dördüncü hakem kulaklıktan uyarıyor, orta hakem kart gösteriyor, doğru değil. Bizimde görevimiz oyuncularımızı kenardan motive etmek. Hakem arkadaş maç sırasında 'Bize güvenin' dedi. Ben, Türk hakemlerine güveniyorum ama gitsinler bugünkü maçı izlesinler. Kırgınlık, dargınlık yok. Futbol oynamak isteyen bir takımı frenlemesinler." ifadelerini kullandı.



Transfere ihtiyaçları olduğunu da vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Berat artık aramızda yok. Onun yerine baktığımız oyuncular var. 3-4 takviye yapmak istiyoruz. Çoğu kulüpte maddi sıkıntı var. Pandemiden dolayı gelmek istemeyen oyuncular var. Kenar forvet, orta saha, 10 numara istiyoruz. 10 gün var. Başkanımızın da çalışmaları var. Burada çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Yine hakemlere geleceğim ama 3 oyuncumuz sarı kart cezalısı oldu. Yediğimiz üçüncü golden sonra 6-7 oyuncumuz gerildi, çalınan düdüklerden dolayı. Bazı şeyleri Türk futbolunda düzeltmek lazım. VAR'ın ne katkısı var ya da yok, Türk futbolundaki büyüklerimizi düşünüyordur."



