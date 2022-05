Mustafa Er: '4 sezonda 2 kere küme düştük'

Spor Toto 1. Lig'den bir alt lige düşen Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, 4 sezonda Süper Lig'den bu noktaya gelindiğini belirterek, "Maalesef kimse bunu konuşmuyor, kimse bunu irdelemiyor. Sorumlu olanların hiçbirinin tabiri caizse kafasını kuma gömüp dışarı bile çıkmaması lazım bana göre. Ancak herkes sosyal medyada yazıp çiziyor. O mahcubiyeti, o utancı bence yaşamamız gerekiyor." dedi.



Er, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün zor süreçlerden geçtiğini, bunu atlatmanın kolay olmadığını ve hala etkisinde olduklarını söyledi.



Son maça çıkıp 90 dakika kenarda kalmanın çok zor olduğunu ifade eden Er, NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında son görevlerini yerine getirdiklerini ve mevcut oyuncularla mahcubiyeti, ezikliği yaşadıklarını dile getirdi.



Takımın küme düşmesinden dolayı çok üzgün olduklarını vurgulayan Er, "Personelimizin durumu da ortada. Ondan dolayı da çok üzgünüm. Stattaki atmosfer, hayatım boyunca unutmayacağım bir atmosfer. Bu süreç maalesef yaşandı. Ligin geneline bakıldığında biz göreve geldiğimizde 41-42 puan herkes için geçerli oluyordu. Rakiplerimizin çok ekstra kazandığı maçlar oldu. Bursaspor 1 puanla düştü gibi görünüyor ama 45 puan da alsak yine olmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.



Mustafa Er, çocukluğundan itibaren Bursaspor'la büyüdüğünü, formasını giydiği, kaptanlığını yaptığı takımda antrenörlük görevinde de bulunduğunu hatırlattı.



Maddi manevi hep yeşil-beyazlı kulübe katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Er, şöyle devam etti:



"Gerçekten çok mücadele ettim ama bu sene maalesef gücümüz yetmedi. Son virajı dönemedik. Sezon başı belki sağlıklı bir ortam olabilseydi, hiyerarşinin doğru işlediği, herkesin görev tanımının belli olduğu bir ortam olabilseydi ben iddia ediyorum biz şu an ya ilk ikiden çıkmıştık ya da bu akşam play-off maçının saatini otelde bekleyen takım olacaktık. Maalesef bu olmadı. Ben buna çok inanıyordum. Biz 4 yılda 2 kere küme düştük. 4 yıl önce Süper Lig'den düştük. 1. Lig'den de 3'üncü sezon sonunda düştük. Maalesef kimse bunu konuşmuyor, kimse bunu irdelemiyor. Sorumlu olanların hiçbirinin tabiri caizse kafasını kuma gömüp dışarı bile çıkmaması lazım bana göre. Ancak herkes sosyal medyada yazıp çiziyor. O mahcubiyeti, o utancı bence yaşamamız gerekiyor. Ben yaşıyorum şahsen. Ne kadar payım varsa yaşıyorum. Belki payımdan çok daha fazlasını yaşıyorum.



4 yılda 2 kere lig düşmek bu kulüp için çok ağır. Bu hiç normal değil aslında. Kendi haline bıraksanız bu mümkün değil olmaz. Geldiği nokta borç yükü almış başını gitmiş. Son yıllardaki hiyerarşinin kaybolması, maalesef çizginin dışına çıkılması, masa başında herkesin olmaya çalışması, menfaatler... Bunlar belki yüzde 2-3'lük bir kesim. Yüzde 97-98, Bursaspor'u canıgönülden seven, bu arma için her şeyini veren kesim için çok üzülüyorum. Onlarla aynı hissiyatı yaşıyorum. Bursaspor çok büyük bir camia. Muhakkak kendi içinde bir yol haritası çizecektir. Bu süreç bundan sonra kulübümüz için en sağlıklı şekilde ilerler."



Kulüpteki geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Er, yönetimle henüz bu konuyu görüşmediğini aktardı.



Kendisi için sürecin devam ettiğini belirten Er, "Sağlıklı düşünmek lazım. Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o olmalı. Bizim doğrularımız ve yanlışlarımız belki kulübün menfaatleri ile çatışabilir. Benim net fikrim var ama bunu net olarak söylemek istemiyorum. Şu an çok sağlıklı düşünemiyorum. Kulüp için en mantıklısı neyse hem benim için hem de oyuncular için o karar verilmeli." diye konuştu.





