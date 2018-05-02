Mustafa Cengiz'den adaylık başvurusu!

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Başkanyeniden adaylık başvurusunu yaptı. 166 imzalı başvuru dilekçesini önceki gün divan başkanlığına sunan Cengiz, listesini de son gün olan 4 Mayıs Cuma iletecek.Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek ise güçlü bir yönetim için yoğun temaslarını sürdürüyor.Özbek'in maddi olarak kulübü büyük katkı sağlayacak birkaç ismi listesine dahil edeceği bildirildi.Öte yandan adaylık konusunda kararlı olan Ali Fatinoğlu dışında Ozan Korkut'un aday gösterilmesi için üyelerin çalışması olduğu biliniyor.