Kısa bir süre önce bir dizi ameliyat geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi.Mustafa Cengiz tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu oldu.Hastane çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz "Sadece sesim iyi değil, 3-4 gün sonra düzelir. Sabahtan yatsı namazına kadar dualar edenlere teşekkürler. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden çıktıktan sonra evine geçerek istirahate çekildi.