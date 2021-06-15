Mustafa Cengiz: 'Falcao transferinde pişmanım'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Radamel Falcao transferinden dolayı pişman olduklarını ifade eden Mustafa Cengiz, "En tartışılan transfer Falcao! Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun. Sosyal medyada da insanlar yazıyor. 14 yaşında olsun, 44 yaşında olsun fark etmez. Bu da demokrasi için iyi bir şey. Bilinçli olarak yönlendirdiler" dedi.



Fatih Terim'in "Falcao'yu kim istemez" sözlerine de atıfta bulunan Mustafa Cengiz, "Falcao'yu kim istemez? Falcao dünyanın kabul ettiği bir yıldız. Falcao'ya kim hayır der? Bu teknik heyetin lafı. Geldiğinde 70 bin kişi toplandı. Emniyet harekete geçti, haklılar. Araya ayaklanma için girebilirlerdi. Sayı sürekli arttı. Basın Ekspres yolu kitlenmiş. Falcao'nun gelişi 3,5 saat gecikti. Falcao önüme yine gelse, biraz daha sıkı pazarlık ederdim" şeklinde konuştu.



