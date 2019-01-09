MÜ Korfbol Takımı, kupa için Belçika'ya gitti

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı Belçika'nın Kortrijk kentinde düzenlenecek olan IKF Europa Cup 2019 finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.
Karşılaşmalar 10-12 Ocak 2019 tarihleri arasında oynanacak. Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında Ülkelerinde şampiyon olan takımlarının katıldığı korfbol Avrupa Kupası finallerinde 8 takım yer alacak. 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Kocaeli'de yapılan IKF Avrupa Kupası elemelerinde 2. olan Marmara Üniversitesi korfbol takımı Avrupa'nın en iyi 8 korfbol takımı arasında girerek finallere katılmaya hak kazanmıştı.
Turnuva'da temsilcimizin yanı sıra Kon. Boeckenberg KC (Belçika) , KK Brno ( Çekya), Trojans Korfball Club ( İngiltere), SG Pegasus Rommerscheid 1991 (Almanya), 1908 SZAC Budapest (Macaristan), TOP/SolarCompleet ( Hollanda), NC Benfica (Portekiz) takımları yer alacak. IKF Europa Cup 2019 finallerinde A grubunda yer alan temsilcimiz, Kon. Boeckenberg KC (Belçika), Trojans Korfball Club (İngiltere), NC Benfica (Portekiz) takımları ile mücadele edecek.
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Karşılaşmalar 10-12 Ocak 2019 tarihleri arasında oynanacak. Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında Ülkelerinde şampiyon olan takımlarının katıldığı korfbol Avrupa Kupası finallerinde 8 takım yer alacak. 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Kocaeli'de yapılan IKF Avrupa Kupası elemelerinde 2. olan Marmara Üniversitesi korfbol takımı Avrupa'nın en iyi 8 korfbol takımı arasında girerek finallere katılmaya hak kazanmıştı.
Turnuva'da temsilcimizin yanı sıra Kon. Boeckenberg KC (Belçika) , KK Brno ( Çekya), Trojans Korfball Club ( İngiltere), SG Pegasus Rommerscheid 1991 (Almanya), 1908 SZAC Budapest (Macaristan), TOP/SolarCompleet ( Hollanda), NC Benfica (Portekiz) takımları yer alacak. IKF Europa Cup 2019 finallerinde A grubunda yer alan temsilcimiz, Kon. Boeckenberg KC (Belçika), Trojans Korfball Club (İngiltere), NC Benfica (Portekiz) takımları ile mücadele edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın